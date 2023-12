Lavori in corso in città. Tutti gli aggiornamenti

Ecco la mappa dei lavori in corso in citta:

Piazza di Porta Ravegnana risulta chiusa all’intersezione con via San Vitale e con via Rizzoli per attività di monitoraggio strutturale della Torre Garisenda.

Piazza Roosevelt - via della Zecca modifica della circolazione per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. Il termine previsto per i lavori è il 30 novembre 2024.

Via Tanari Vecchia è chiusa in corrispondenza del civico 7 ogni martedì nelle fasce orarie 9-12.30 e 15-16.30, per lavori di ricostruzioni a seguito di edificio demolito. Il termine previsto per i lavori è il 31 marzo 2024.

In Piazza della Mercanzia, per lavori edili, il transito è consentito solo ai velocipedi e a veicoli di soccorso attraverso il corsello realizzato tra l’area di cantiere ed il fabbricato del civico 4. Il termine previsto per i lavori è il giorno 4 marzo 2024.