Lavori in corso in città Tutti i cantieri aperti

Lavori sulle strade di Bologna che saranno avviati nei prossimi giorni e quelli che sono in essere. Piazza Aldrovandi sarà chiusa mercoledì prossimo nel tratto da vicolo Bianchetti a Strada Maggiore per rifacimento della pavimentazione stradale. Via Saffi: il cantiere straordinario di rifacimento della copertura del torrente Ravone comporta la completa chiusura della strada nel tratto tra l’incrocio con via Malvasia e il civico 63. Sono, inotre, presenti dei restringimenti della carreggiata tra via del Timavo e via MalvasiaVittorio Veneto e su via Emilia Ponente tra via del Timavo e via Marzabotto per i lavori di realizzazione della linea tranviaria. Lavori che proseguiranno fino all’1 settembre. Via Saffi, dall’incrocio con via Malvasia all’incrocio con via Emilia Ponente e via Emilia Ponente, dall’incrocio con via Saffi all’incrocio con via Del Giglio, subirà restringimenti della carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare per senso di marcia e senso unico alternato in caso di necessità, dalle 22 alle 5.30 per lavori di rimozione linea contatto filobus previsti nel progetto di realizzazione della linea tranviaria. Termine opere previsto per martedì prossimo (Ferragosto). Via Serena e viale della Repubblica, restringimenti della carreggiata stradale e modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram. Via Ondina Valla sarà chiusa, fino al termine dei lavori, da circa 150 metri a est dalla rotonda Canè alla rotonda Lavoratori Licenziati per rappresaglia, per i lavori del cantiere relativo alla realizzazione della Linea Rossa del tram. Viale della Fiera e viale Europa, restringimenti della carreggiata per lavori Hera di estensione della rete di teleriscaldamento e per lavori propedeutici alla realizzazione della Linea Rossa del tram. Termine previsto di tutti i lavori: 24 agosto. Viale della Fiera, nel tratto dal Museo Olindo Marella alla rotonda Pancaldi, restringimenti carreggiata per il completamento dei lavori Hera di teleriscaldamento. Termine lavori il 19 agosto. Via Santo Stefano, tratto via Guerrazzi e via Dante, restringimenti carreggiata con senso unico di circolazione da via Dante a via Guerrazzi per il ripristino della pavimentazione. Termine opere il 2 settembre.