Lavori in corso in via Marzabotto

Sono ripresi i lavori di manutenzione dei marciapiedi in via Marzabotto a Persiceto. L’intervento continuerà per un mese circa. Nel tratto tra l’intersezione con via Carbonara e quella con via Bellini, è stata istituita la circolazione a senso unico per i veicoli provenienti da via Modena con direzione via Carbonara; vige il divieto di accesso, all’intersezione tra via Marzabotto e via Carbonara, per chi proviene da via Savonarola e via Carbonara con direzione via Modena. E’ in vigore inoltre il limite dei 30 chilometri orari sull’intera area interessata dal cantiere. Al termine dei lavori sui marciapiedi si procederà con l’asfaltatura.