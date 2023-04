Lavori in corso, stop all’acqua

A Molinella, in via Rotta del Giardino, all’interno dell’area del serbatoio Buriane, è previsto un intervento di Hera per la manutenzione a una condotta idrica. I lavori sono in programma martedì. Per consentire lo svolgimento dell’attività, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua a tutto il territorio comunale di Molinella dalle 8.30 per circa quattro ore. Hera invita i cittadini a rifornirsi di acqua per le necessità primarie. Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute. L’azienda assicura il massimo impegno per contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.