Lavori in corso sull'A13 e Trasversale di Pianura, chiusure e provvedimenti

Una pianura frammentata da lavori in corso e cantieri quella che si presenta ai tanti automobilisti e pendolari. Si parte, domani, con i lavori sull’A13. Sulla Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22 di domani alle 6 di martedì 4 luglio sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova. Nella stessa notte, ma con orario 21-6, sarà chiusa l’area di servizio Castel Bentivoglio est, situata all’interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Marconi, statale 64, via Chiavicone, per rientrare sulla A13 alla stazione di Altedo.

Nelle due notti di lunedì 3 e martedì 4 luglio con orario 22-6 e dalle 22 di venerdì 7 alle 6 di sabato 8 luglio sarà chiusa la stazione di Altedo, in uscita per chi proviene da Padova. Nelle due notti di martedì 4 e mercoledì 5 luglio, con orario 22-6 sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova. Dalle 22 di mercoledì 5 alle 6 di giovedì 6 luglio sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna. Dalle 22 di giovedì 6 alle 6 di venerdì 7 luglio sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Padova.

Lavori anche sulla Trasversale di Pianura come comunicato da Anas: "È stato programmato l’avvio dei lavori di asfaltatura della strada statale 253 bis Trasversale di Pianura che interesseranno il tratto tra Argelato e l’autostrada A13 – spiega una nota –. A partire da domani, dalle ore 9 alle ore 17, ad esclusione dei giorni festivi, dal chilometro 12 al chilometro 17 della statale sarà attivo il senso unico alternato in tratti saltuari. La modifica temporanea alla circolazione è fissata fino al termine dei lavori, previsto per venerdì 11 agosto".

z. p.