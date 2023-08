Lavori in piscina, impianto chiuso

Lo staff della piscina comunale di Sasso Marconi informa che nel periodo estivo sono previsti cambiamenti nell’orario di apertura dell’impianto per le attività di nuoto libero (in vasca grande) e palestra.

L’impianto resterà inoltre chiuso fino al 27 agosto per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione. La vasca piccola non sarà invece utilizzabile fino al 17 settembre. Da lunedì 18 settembre, con la ripresa dei corsi, si torna ai consueti orari di apertura. Sul sito del Comune si possono trovare tutte le informazioni e gli orari in vigore dal 28 agosto al 17 settembre.