Lavori in via Don Minzoni. Amianto nel cantiere, liceo Galvani in allerta

Trovano micro pezzetti di cemento-amianto nel terreno del cantiere della nuova succursale dell’Ipsas Aldrovandi Rubbiani in via Don Minzoni. Il vicino di casa, il liceo Galvani che lì ha la succursale, dà l’allarme per l’operazione rimozione tubi e terra. Da notare che tutta la procedura è coordinata dagli enti competenti, tra cui il Dipartimento di Salute pubblica dell’Ausl di Bologna, ed è eseguita da una ditta altamente specializzata nello smaltimento dell’amianto. Il consigliere comunale della Lega, Matteo Di Benedetto vuole vederci chiaro. Nella comunicazione a studenti, famiglie, docenti e non, il preside del Galvani, Fabio Gambetti ricostruisce la vicenda, aggiungendo che l’azienda che eseguirà la rimozione, "a titolo cautelativo, suggerisce a tutti i residenti prospicienti il cantiere (in via Don Minzoni, ndr) di tenere chiusi i serramenti. Difficile capirne l’origine. Ne consegue che anche per la scuola occorre la medesima precauzione". Durata dei lavori, scrive il preside, "80 giorni". Detto ciò il Galvani ha già contattato Città metropolitana e Dipartimento per la Salute pubblica (Dsp) dell’Ausl per avere "orari più dettagliati sull’effettiva attività del cantiere e sugli esiti del campionamento dell’Ausl" tesi a verificare l’assenza di amianto dopo la rimozione dei tubi. "Durante i lavori di scavo delle fondamenta del nuovo edificio – spiega Daniele Ruscigno, delegato alla Scuola per la Città metropolitana – sono stati rivenuti dei piccolissimi pezzetti di cemento-amianto mescolati al terreno". Non appena si è scoperta la presenza delle particelle, prosegue Ruscigno, "abbiamo avvisato le autorità competenti tra cui il Dsp dell’Ausl che sono intervenute, facendo tutte le rilevazioni e dandoci le obbligatorie prescrizioni". Questo è avvenuto a settembre e la Città metropolitana ha provveduto ad uno stanziamento extra rispetto al budget di 8 milioni per la nuova succursale. "L’area interessata messa in assoluta sicurezza – precisa il delegato della Città metropolitana –. Proprio in questi in giorni, sono in corso i lavori di bonifica che avranno una durata stimata di circa due mesi e mezzo. Non si sono resi necessari provvedimenti a tutela della salute della comunità perché, mano a mano che il materiale viene estratto, viene immediatamente sigillato in appositi contenitori e portato allo smaltimento".

f.g.s.