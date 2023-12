Lavori in via IV Novembre

Continuano oggi e domani i lavori di preparazione all’asfaltatura del tratto di via IV Novembre - tra via Battisti e via Risorgimento. Zona residenziale oggetto di un progetto di riqualificazione a monte della via Porrettana a ridosso del ponte sul Reno e del vecchio municipio. Qui per due giorni sono previsti la chiusura del tratto di strada da asfaltare con divieto di transito e divieto permanente della sosta su ambo i lati della strada. L’accesso alle autorimesse e cortili privati sarà interdetto durante le ore di cantiere. E’ poi istituito il doppio senso di marcia con divieto di sosta in via Giordani, da via Battisti a via Risorgimento e via Risorgimento tra via Giordani e via IV Novembre. I possessori del pass Zona Residenziale Parco della Chiusa possono parcheggiare gratuitamente nel parcheggio della Casa della Conoscenza esponendo il contrassegno.