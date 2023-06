Lavori in via Vergatello Cantiere da 400mila euro

Non solo lavori di maquillage, ma di messa in sicurezza e risistemazione quelli in corso a Vergato sulla via Vergatello, la strada comunale extraurbana che si collega a Rocca di Roffeno, frazione di Castel d’Aiano. "Proprio a causa delle piogge – afferma il sindaco Giuseppe Argentieri – ci sono stati diversi smottamenti e una frana molto preoccupante che ha messo in serio pericolo il passaggio sulla scarpata sottostante. L’intervento prevede il ripristino dello strato di fondazione stradale accompagnato dalla realizzazione di opere di regimazione delle acque sotterranee e superficiali, principale causa del dissesto, il recupero delle opere esistenti di contenimento, la realizzazione di un nuovo piano viabile e di una nuova segnaletica orizzontale e verticale. Non risultano disagi ad aziende agricole e zootecniche presenti lungo la strada.

Sicuramente - continua il sindaco - l’interruzione della circolazione stradale dovuta all’esecuzione dei lavori comporta dei disagi per quanti utilizzano la strada come percorso alternativo ai collegamenti tra Castel d’Aiano e Vergato".

"L’opera – rivela il sindaco – è stata finanziata con 350mila euro del Pnrr. A questo sostegno economico si aggiungono altri 55mila euro del Comune di Vergato destinati al Pao (Piano annuale operativo) con cui si danno attuazione su base triennale agli interventi finanziati dal Fondo per la Montagna della Regione. La viabilità del nostro comune è una priorità assoluta – afferma Argentieri – la scarsa manutenzione ereditata ha comportato una situazione complessiva che definirei drammatica. Gli interventi di messa in sicurezza ed asfaltatura che si concluderanno in questi mesi estivi porta a circa 3 milioni gli euro complessivamente investiti. Dico subito che non sono sufficienti ma che la situazione generale ne richiede almeno altrettanti. Questo è un percorso concreto che abbiamo avviato con convinzione e serietà fin dal primo giorno del nostro insediamento".

Nicodemo Mele