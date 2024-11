Lavori nel parcheggio. Trasloca il mercato del mercoledì

Mercato settimanale del mercoledì viene traslocato provvisoriamente nelle strade vicine per l’allargamento del cantiere di ripristino della condotta fognaria danneggiata a causa del maltempo di due settimane fa. L’intervento gestito da Hera si deve allargare fino ad occupare un’ulteriore una parte del parcheggio. Oggi quindi, per tutta la mattina, viene provvisoriamente chiuso il tratto di via Porrettana tra via Garibaldi e via Carducci lasciando libere le rispettive intersezioni per consentire la collocazione di alcuni banchi del mercato. Spostamento svolto in accordo con le associazioni di categoria degli ambulanti. La parte restante dei banchi verrà posizionata nell’area di parcheggione non interessata dal cantiere Hera mentre il mercato degli alimentari rimarranno, come di consueto, nella zona di piazzale posto tra via Piave e il cavalcavia. Per la settimana successiva, a seconda dell’evoluzione dei lavori, il comune si riserva di valutare se mantenere questo provvedimento o adottare una soluzione alternativa.