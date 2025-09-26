Lavori nella Grande Galleria, stop ai treni

Il grande cantiere della Direttissima fa un passo avanti e per gli interventi vengono apportate nuove modifiche alla circolazione ferroviaria. Entrano infatti nel vivo i lavori di adeguamento della Grande Galleria dell’Appennino, sulla linea tradizionale Bologna – Prato, necessari per garantire gli standard previsti dalla rete europea per il traffico delle merci. L’intervento, a cura di Rete Ferroviaria Italiana, è parte del progetto di potenziamento infrastrutturale del Corridoio ferroviario Scandinavia – Mediterraneo.

I lavori renderanno necessaria la sospensione continuativa del traffico ferroviario fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio dal 29 settembre al 13 dicembre. Saranno 200 i tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici, coadiuvati da circa 20 mezzi d’opera, al lavoro per ampliare la galleria e consentire il passaggio dei convogli merci adibiti al trasporto di semirimorchi e container High Cube. In particolare, sono previste attività di fresatura del rivestimento in muratura distribuite lungo tutto lo sviluppo dei 19 chilometri di lunghezza della galleria, attività propedeutiche al rinnovo della linea di alimentazione su entrambi i binari per un’estensione complessiva di 38 chilometri e il rifacimento di porzioni di arco rovescio. L’adeguamento della Grande Galleria dell’Appennino è una delle attività più complesse previste dal progetto, che ha già visto Rfi impegnata nell’adeguamento delle altre gallerie della linea. Il progetto complessivo prevede un investimento totale di 530 milioni.

Seguendo la progressione del cantiere da lunedì a sabato 13 dicembre la circolazione dei treni sarà sospesa fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio. I treni del servizio Regionale saranno regolari fra Bologna e San Benedetto Val di Sambro e fra Vernio e Prato. Previsto un servizio di autobus fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio e corse bus dirette fra Bologna e Prato. Le corse con bus, fa sapere il Gruppo Fs, potrebbero avere maggiori tempi di viaggio. Il servizio Intercity e Intercity Notte sarà interessato da allungamenti dei tempi di percorrenza, variazioni di percorso con perdita di alcune fermate, limitazioni di percorso con attivazione di servizi sostitutivi nella tratta cancellata. In particolare i treni Intercity Ic 583-596 della relazione Milano-Napoli, Ic 580-599 della relazione Milano-Terni, Ic 592-594 della relazione Trieste-Roma subiscono cancellazioni parziali e rimodulazioni di orario. Prevista sostituzione con bus per la tratta cancellata. Nessuna modifica ai collegamenti sulla linea Alta Velocità Bologna – Firenze.

r. p.