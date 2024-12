Lavori nelle vie. Aldini e Polese

Da oggi in viale Antonio Aldini, in prossimità del civico 28, dalle 9.30 alle 16 (esclusa la domenica), è previsto il restringimento della carreggiata di una corsia adiacente al cantiere, per lavori di smontaggio ponteggio edile. Termine previsto: 23 dicembre.

Domani via Polese, tra via Fontanina e via del Porto, sarà chiusa per lavori edili con entrata e uscita veicoli autorizzati lato via del Porto in senso unico alternato regolato a vista.

Sempre da domani, via Savioli, tra 9.30 e 16, sarà chiusa per lavori di potatura delle alberature stradali. Sono previste tre fasi distinte su diversi tratti al fine di limitare i disagi per la viabilità