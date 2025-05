Lavori notturni, stop all’acqua

Proseguono i lavori per il potenziamento del servizio idrico a beneficio dei territori di Bentivoglio, Castello d’Argile, Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo, Minerbio e Baricella. Nella notte tra domani e venerdì 30 maggio si procederà al collegamento del nuovo tratto di rete alla condotta di alimentazione principale, anche questa completamente rinnovata nel corso degli ultimi anni, che compone la dorsale del sistema idrico della pianura bolognese. Dalle 21 di domani alle 6.30 di venerdì 30 maggio sarà necessario interrompere il servizio idrico a Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo (comprese Altedo e Pegola), Baricella (comprese San Gabriele e Mondonuovo). Nella stessa fascia oraria, a Pieve di Cento e Castello d’Argile potranno verificarsi cali di pressione ai piani alti.