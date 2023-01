Bologna, lavori in vista a Palazzo Baciocchi. Corte d’Appello, il trasloco è un rebus

Oliviero Drigani presiede la Corte d’Appello

Bologna, 28 gennaio 2023 – Palazzo Baciocchi è "la seconda Corte d’Appello più bella d’Italia", per il procuratore generale reggente Lucia Musti ("la prima è Venezia, sul Canal Grande", spiega). Ma l’edificio storico, con i suoi soffitti affrescati e qualche anno alle spalle, deve essere urgentemente messo in sicurezza, in particolare per quanto riguarda gli impianti elettrici e antincendio.

Lavori che vanno fatti partire entro maggio, altrimenti si rischiano di perdere i tre milioni di fondi già stanziati dal Pnrr. E tutto il personale della Corte, tra cancellieri, magistrati, avvocati? "Sloggiamo", chiarisce il presidente Oliviero Drigani. I lavori, che cominceranno a maggio e finiranno a gennaio 2026, per una previsione di 922 giorni di cantiere, procederanno a segmenti; in realtà il trasloco di aule e uffici sarà necessario a partire dal prossimo febbraio, e si proseguirà a rotazione. Saranno spostati al massimo cento dipendenti contemporaneamente.

Dove ancora non si sa. "Abbiamo lanciato l’allarme, anche il Ministero è molto preoccupato. Le istituzioni, Comune e Regione, ci devono aiutare. Qualche ipotesi c’è, anche nel privato, ma abbiamo bisogno di uffici già attrezzati o facilmente attrezzabili, per 4.200 metri quadri. E non è facile unire le nostre esigenze operative e le disponibilità di locali in città", si rammarica il presidente.

"Il nostro è un grido d’allarme – chiarisce il procuratore Musti –, dobbiamo garantire la sicurezza del nostro lavoro, ma anche il servizio per i cittadini". Grido a cui si uniscono la presidente dell’Ordine degli avvocati, Elisabetta D’Errico, e Giovanni Berti Arnoaldi Veli, vicepresidente dell’Unione regionale dei consigli degli ordini forensi dell’Emilia-Romagna.

Ancora più urgente è la situazione al tribunale del Pratello. Qui, gli uffici giudiziari minorili dovranno essere liberati già entro il primo giugno 2023, per un lavoro di ristrutturazione che durerà meno (ma non molto: fine prevista a settembre 2025, con inizio il primo luglio prossimo), ma che prevede uno sgombero preventivo. Il cantiere costerà, in questo caso, un milione e 800mila euro. E anche qui, una sede alternativa ancora non c’è, con tutti i disagi che potrebbero conseguire dal rallentare il lavoro della giustizia minorile. Sempre in attesa di novità sulla cittadella giudiziaria alla Staveco, che dovrà ospitare, tra l’altro, anche il tribunale per i minorenni, ma non la Corte d’appello e la Procura generale che rimarranno in piazza dei Tribunali.

Nello specifico, per quanto riguarda appunto palazzo Ranuzzi-Baciocchi, che oltre a Corte d’Appello e Procura generale ospita anche la sede dell’Ordine degli avvocati, i lavori che cominceranno la prossima primavera partiranno dal piano interrato, con l’installazione del nuovo e innovativo impianto antincendio automatizzato; si procederà poi alla messa a norma dell’impianto elettrico e illuminante: verranno per esempio installate strisce led a illuminare le stanze di pregio storico e valorizzarne affreschi e dettagli artistici. Per questi lavori, è stato assegnato alla Corte uno staff tecnico composto da tre esperti che si occuperanno di coordinare e supervisionare i lavori.

Lavori inderogabili, che rispondono a un’esigenza di sicurezza del personale, peraltro recentemente aumentato grazie all’iniezione di 76 giovani risorse con contratto a tempo determinato per costituire l’Ufficio per il processo, secondo il Pnrr. Unità che supportano l’attività di magistrati e cancellieri, ma che devono essere collocate in uffici e spazi adeguati, cosa non sempre semplice.