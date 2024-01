Lavori per 250mila euro. Inaugurata la nuova piazza

San Benedetto Val di Sambro ha una nuova piazza grazie a una ristrutturazione che ha visto un investimento complessivo di 250mila euro. L’intervento, oltre a una completa ripavimentazione dell’area, ha anche trasformato lo spazio grazie alla collocazione di nuovi arredi, restituendo alla comunità un luogo di incontro e di socializzazione. A completare la ristrutturazione sarà l’installazione di un sistema di video sorveglianza. L’intervento è stato finanziato per 185mila euro dalla Regione, grazie a fondi destinati al recupero delle aree centrali dei piccoli comuni, e circa 65mila euro sono stati a carico del Comune. "Parliamo di un intervento di rigenerazione eseguito secondo un approccio progettuale indirizzato alla ricucitura del paesaggio antropico – spiega il sindaco Alessandro Santoni - con l’obiettivo di trasformare un luogo di passaggio in uno spazio di permanenza per la cittadinanza. L’inaugurazione della piazza è stata una giornata importante per la nostra comunità, perché questo è un intervento che ci ha consentito di ridare valore, risalto, fruibilità e bellezza a un luogo del nostro territorio.

I nostri paesi – incalza il primo cittadino - hanno bisogno di attrarre persone e interessi, e per farlo serve qualità della di vita, delle persone e dei luoghi. I progetti di rigenerazione urbana sono fondamentali quando riescono a relazionarsi con le forme abituali del vivere quotidiano, migliorando anche la vita delle persone. Contemporaneamente le politiche devono saper parlare alla popolazione residente in paese o nelle frazioni, a quella stagionale, a quella che si è trasferita altrove ma mantiene relazioni economiche, culturali e affettive con il territorio e a quella turistica. Il progetto della nuova piazza aveva l’obiettivo di abbracciare tutte queste categorie ed obiettivi, e personalmente credo ci sia riuscito".