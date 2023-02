Lavori per chiudere la crepa mangia-bici

Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di sistemazione urgente del tratto di strada provinciale che in Valsamoggia collega la frazione della Bersagliera con il capoluogo di Castelletto e poi con la vallata del Panaro. Alla fine di gennaio i cittadini avevano segnalato la presenza di una larga e profonda fessurazione dell’asfalto nel tratto di doppio viale alberato prima del ponte sul Ghiaia di Serravalle che conduce al centro abitato, già capoluogo del comune di Castello di Serravalle. Una crepa rettilinea nella corsia meridionale molto pericolosa per il transito e in particolare per le biciclette e le moto. "Se si finisce con la ruota dentro son dolori, perché è proprio parallela al senso di marcia. Con una bici da corsa non ci si salva, ma anche con una gravel", ha segnalato un ciclista di un gruppo sportivo di Vignola che usa la provinciale n. 70 per approdare in Valsamoggia. Segnalazioni anche sui social.

"Segnalazione importante. Farò presente il problema a chi di competenza – commenta Fabio Dardi, già assessore ai lavori pubblici del Comune di Valsamoggia ed oggi presidente della municipalità di Castello di Serravalle –. A mio modesto avviso, non vi è pericolo di collasso della strada, purtroppo è una sigillatura dell’asfalto già sistemata alcune volte, ma che facendo da "giunto" tra le lastre di cemento su cui è costruita la pedonale e il resto della strada, col fondo in ghiaia battuta, si muove. Raccomando la massima attenzione in particolare ai ciclisti". Segnalazioni e criticità che hanno suscitato l’intervento del settore manutenzione strade della Città metropolitana di Bologna che pochi giorni dopo ha allestito un cantiere e avviato la manutenzione straordinaria del lungo tratto di provinciale con la chiusura d’urgenza della crepa in attesa di programmare un intervento definitivo.

