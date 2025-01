Lavori per due notti. Direttissima chiusa

Autostrade informa che sull’A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle due notti di domani e giovedì 9 gennaio, con orario 21-6, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Panoramica Località Aglio e Località La Quercia, verso Bologna. Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Firenzuola Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna.

Nelle stesse notti, ma con orario 20-6, sarà chiusa l’area di servizio ’Aglio est’, situata nel tratto interessato. In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica. Chi è diretto a Firenzuola dovrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sull’A1 Milano Napoli, mentre chi è diretto a Badia, dovrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio per poi raggiungere Badia attraverso la viabilità ordinaria.