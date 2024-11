"Lavori per la fibra ottica. Telefoni muti da un mese"

Potenziata la fibra ottica, da un mese cinque famiglie sono senza linea telefonica e senza la possibilità di connettersi a internet. Siamo a Ponte Locatello, una località nel territorio di Pian di Setta, frazione nel comune di Grizzana Morandi. "Le famiglie coinvolte erano un numero più corposo – fa sapere il sindaco grizzanese Franco Rubini – e attraverso una serie di soluzioni anche provvisorie si è arrivati a ridurre il disagio ma, purtroppo, non è stato ancora del tutto eliminato nonostante le nostre sollecitazioni". Va detto che i problemi potrebbero avere una natura diversa, vista la ricognizione che comunque FiberCop, l’azienda che si sta occupando del potenziamento ha fatto con l’intento di superare il prima possibile questa situazione di stallo.

"A noi risulta che si tratti di un guasto del cavo che serve un solo cliente – spiega la stessa FiberCop -. Domani (oggi per chi legge ndr.) manderemo l’impresa per valutare i danni e programmare di conseguenza l’intervento di riparazione".

Siccome quel territorio non è stato risparmiato dal maltempo nel mese di ottobre non è da scartare l’ipotesi che si siano sommate una serie di disfunzioni lungo la rete e che adesso l’intervento sia più complicato e più esteso rispetto al previsto. "I cavi sono stati tranciati durante i lavori per il potenziamento della fibra ottica – a parlare è Arrigo Bottiglieri, uno degli utenti colpiti dal problema – ed è da un mese che inviamo reclami tramite mail ordinarie e pec, ma non siamo arrivati a capo di nulla. Abbiamo tentato tutte le strade tempestando di telefonate anche il servizio clienti della Telecom, ma senza ottenere risultati. Speriamo che quello di oggi sia l’ultimo sopralluogo e che noi si possa utilizzare telefono e internet il prima possibile".

Una volta conclusi i lavori su tutta la montagna sarà possibile consultare sul sito di Open Fiber, la società di telecomunicazioni, concessionaria del bando pubblico di Infratel per la copertura delle ‘aree bianche’ nella regione Emilia-Romagna, i gestori disponibili e attivare con uno di loro un abbonamento per utilizzare la banda ultra larga. Durante lo sviluppo di questo progetto si sono, però, verificate una serie di difficoltà legate al fatto che durante la costruzione dell’infrastruttura si sono creati guasti alle linee di altre forniture, come luce e gas e anche questo aspetto ha creato disagi tra gli abitanti dell’appennino.

Massimo Selleri