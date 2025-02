Lavori per nuovi servizi. Chiude per un mese l’ufficio postale centrale

Novità in vista sul territorio di Baricella. L’ufficio postale centrale rimarrà, infatti, chiuso fino al 10 marzo per il progetto Polis. A spiegarlo, tramite il sito dell’amministrazione comunale, Poste Italiane: "Poste informa che l’ufficio postale di Baricella, sito in via Roma 231, rimarrà chiuso al pubblico, fino a lunedì 10 marzo, per i lavori di realizzazione del ’Progetto Polis - Casa dei servizi di Cittadinanza Digitale’, finalizzato ad ampliare la gamma di servizi offerti alla cittadinanza. Da martedì 11 febbraio fino a sabato 8 marzo la clientela potrà rivolgersi presso l’ufficio postale limitrofo di Minerbio, sito in via Andrea Costa 2, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35, e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35. Presso l’ufficio si potranno ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto. Durante tutto il periodo di chiusura sarà possibile fruire per tutte le operazioni in circolarità anche degli uffici postali vicini: quello di San Gabriele in via Savena Vecchia 489; di Altedo, sito in via Nazionale 151, e di Budrio, sito in via Antonio D’Ormea 10.

z. p.