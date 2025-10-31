Lavori post alluvione,. De Pascale e Rontini nelle zone devastate dal Rio Marzano

Dall’alluvione a oggi: Ozzano è stato teatro di un nuovo sopralluogo del presidente della Regione, Michele de Pascale, e della sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. Presente il sindaco, Luca Lelli, insieme ai rappresentanti del ComitatoVoltaCosta, che raccoglie una sessantina di famiglie, e a tecnici del Consorzio della Bonifica Renana. Si è partiti da via Volta, una delle più colpite dall’acqua un anno fa.

"Confermiamo il metodo che ci siamo dati in questi mesi: una verifica di persona della situazione, insieme al sindaco, alle istituzioni e soprattutto ai cittadini colpiti, la cui preoccupazione è più che comprensibile – ha spiegato de Pascale –. Stiamo definendo insieme al Comune e al Consorzio della Bonifica un primo pacchetto di interventi, che andranno a finanziamento col commissario: capillari, ma significativi", ha assicurato il presidente della Regione.

È nel tratto a monte prima dell’abitato che il corso d’acqua ha causato criticità nell’ottobre scorso, nel punto in cui diventa tombato. Accanto si trova un parco che funge da cassa di espansione, interessato da interventi di manutenzione. Il Comune ha un affidamento da 85mila euro per opere di messa in sicurezza idraulica. Il Consorzio ha eseguito la messa in sicurezza dell’argine perimetrale della vasca con un intervento tampone in urgenza su richiesta del Comune.

z. p.