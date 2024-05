Lavori post alluvione. Già stanziati 70 milioni: "Ma le richieste arrivate sono meno della metà"

A un anno di distanza dalla tragica alluvione di maggio, l’impasse resta la burocrazia. Da una parte, gli enti locali e le difficoltà di ottenere i risarcimenti, della carenza di personale tecnico e della lentezza della macchina per la ricostruzione. Dall’altra il Governo, che continua a puntare il dito contro l’incapacità di mettere a terra le risorse ("Già stanziate", ripetono da Roma) e fare arrivare le domande per i risarcimenti, sia per quanto riguarda la parte privata, sia per quella degli interventi pubblici. E su questo aspetto l’ultimo affondo arriva nei confronti della Città metropolitana: ad oggi, infatti, sarebbero già a disposizione oltre 70 milioni di euro. Poco meno di 11 milioni sono relativi agli "interventi di somma urgenza", ma da Palazzo Malvezzi ne sarebbero stati richiesti – e quindi erogati – soltanto 5 milioni, cioè meno della metà (40%). Non solo: per gli "interventi di messa in sicurezza", invece, il ‘pacchetto’ a disposizione sarebbe di quasi 60 milioni, suddivisi in lavori sulla rete viaria per 55 milioni, di cui richiesti solo un milione e 180mila euro (2%), e sul comparto scuole e sport per quattro milioni e 688mila euro, di cui richiesti... zero.

Tanto resta ancora da fare sul territorio dove, a causa degli eventi di maggio, si sono registrati 23 criticità sugli argini, 38 esondazioni e quasi 11mila frane. Così, se i sindaci dei Comuni continuano a impegnarsi per risolvere le criticità di propria competenza, dalla struttura del commissario Figliuolo emerge come per gli interventi sulle strade e sulle infrastrutture di competenza della provincia le risorse sarebbero ancora da richiedere. Ma c’è di più: i nodi arrivano al pettine anche per quanto riguarda la parte dei privati. Il problema principale, oltre al discorso sui beni mobili che continua a tenere banco, sarebbe quello della nomina dei profili incaricati di gestire il procedimento. Bologna avrebbe comunicato solo da pochi giorni di aver aderito a Invitalia e i nominativi dei responsabili, passaggio necessario per sbloccare le richieste sulla piattaforma ’Sfinge’. Molte, quindi, sarebbero entrate in fase di lavorazione soltanto nell’ultimo periodo.

Ad attaccare la Città metropolitana è Stefano Cavedagna, capogruppo in Comune di Fratelli d’Italia e candidato per i meloniani alle elezioni Europee fra poco meno di un mese.

"La Città Metropolitana, governata da Lepore, evidentemente non ha ancora compreso di essere il soggetto deputato a spendere le risorse messe a disposizione dal Commissario per la ricostruzione, ovviamente, per quanto di sua competenza – sferza Cavedagna –. In pratica non vengono messe a posto le strade provinciali perché il sindaco metropolitano non mette a terra le risorse. Questo è gravissimo. Troppo spesso i cittadini chiedono giustamente risposte ai sindaci dei Comuni, mentre la responsabilità politica ed amministrativa in realtà è soltanto di Lepore".

"A un anno dall’alluvione quasi niente è cambiato – conclude il meloniano –. Ancor più grave è che Lepore e altri amministratori del Pd da mesi puntano il dito contro il Governo, attribuendogli colpe che non ha: è una presa in giro ai danni dei cittadini e dei tanti amministratori locali".