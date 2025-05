Bologna: quando iniziano e quando finiscono i lavori sul Ravone

Bologna, 23 maggio 2025 - I lavori sul Ravone cominceranno a giugno e termineranno entro l'estate. Lo conferma in Consiglio comunale l'assessore comunale Daniele Ara, su sollecitazione del centrodestra.

Si tratta degli interventi di riparazione del tratto tombato devastato dall’alluvione dello scorso ottobre nelle vie Zoccoli e Montenero. Nella zona di via Andrea Costa, in autunno, l'acqua ruppe e sfondò in superficie, causando danni ingentissimi.

I cantieri, costo 650.000 euro, dureranno come previsto 14 settimane, anche se "si slitta di qualche settimana" con l'avvio. Avvio che, infatti, era previsto a metà maggio.

"Io sono in contatto coi comitati - aggiunge Ara - e posso dire che la situazione si è sbloccata. Il cantiere partirà a breve e questa estate verrà completato il lavoro".

Ben più impegnativa sarà comunque la "fase 2", che nel caso del Ravone "significa pensare come trattenere l'acqua a monte. A breve capiremo come saremo coinvolti dal commissario", dice poi Ara ricordando il recente decreto del Governo che assegna a Fabrizio Curcio anche gli eventi alluvionali dell'autunno 2024.

Ora "dalle parole bisogna passare ai fatti e noi staremo col fiato sul collo dell'amministrazione, che deve informare i residenti", avverte il civico Gian Marco De Biase nella sua replica. Per Manuela Zuntini, vicepresidente del Consiglio in quota Fdi, "bisogna cominciare a rimboccarsi le maniche perché i cittadini sono in attesa e hanno paura ogni volta che piove".