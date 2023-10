"Lavori stradali a Minerbio: tratto chiuso sulla ciclopedonale"

Lavori in corso a Minerbio. Dal 27 settembre e fino alla conclusione dei lavori, stimata al 10 ottobre, è stato chiuso il tratto della pista ciclopedonale Tintoria-Baricella, tra via Nuova Superiore e Zanetti Piante, per circa 200 metri. L’interruzione è necessaria per consentire gli interventi di realizzazione del nuovo collegamento via Sanitàsp5. La segnaletica di cantiere indica l’interruzione del tratto, anche con opportuno cartello di preavviso agli estremi della pista.

Fino al 10 ottobre è stato istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, dalle ore 8 alle ore 18 nel tratto della strada provinciale sp5 San Donato, in corrispondenza del cantiere di realizzazione del nuovo collegamento via Sanitàsp5.