Lavori stradali al via da oggi

Ecco alcuni lavori stradali in attivazione da oggi. In via del Trumvirato, tra il civico 111 e il sottopasso ferroviario, restringimenti della carreggiata, con eventuale senso unico alternato, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. In via Oberdan restringimenti della carreggiata stradale per i ripristini localizzati della pavimentazione in basoli agli incroci con via Goito

e via San Nicolò. In via Murri, tra via Gandino

e via Guglielmini, restringimenti della carreggiata per il rifacimento della pavimentazione stradale.