Lavori stradali, nuovi cantieri da martedì

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da martedì. Dal 3 maggio, in via Roselle, restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. Stessa cosa, ma da giovedì, in via di Saliceto, nel tratto tra via Mazza e via Cignani. In questo caso il termine previsto per la fine dei lavori è il 12 maggio. Per quanto riguarda i lavori in corso, chiusura dello svincolo tangenziale sud-A13. I veicoli diretti a Ferrara dovranno uscire dalla tangenziale (7Bis), percorrere via Stalingrado e rientrare in direzione opposta. Via Emilia Ponente, all’altezza dei i civici 158-162-164 divieto di transito veicolare. Via Emilia Ponente, tra i civici 451-459, restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia e senso unico alternato. Via Emilia Ponente dall’incrocio con via Caravaggio al civico 30, restringimento della carreggiata con mantenimento di una corsia in direzione centro e due corsie in direzione periferia, mentre via Oslavia è chiusa fino al 5 maggio all’incrocio con via Emilia Ponente con entrata e uscita da via Monterumici. Piazza della Mercanzia: transito consentito solo ai velocipedi e ai veicoli di soccorso. Via Leonardo da Vinci, tra le vie Verga e Wagner, ha a senso unico di circolazione in direzione da via Verga verso via Wagner. Via Francesco Zanardi, dal civico 193 al civico 216, restringimento della carreggiata stradale. Sono previsti interventi puntuali anche in via Selva di Pescarola, via Cà Bianca e via Molino di Pescarola. Termine previsto: 15 maggio. Viale Felsina all’altezza dell’incrocio con via Populonia, restringimento della carreggiata stradale con mantenimento del doppio senso di circolazione con eventuale istituzione di senso unico alternato esclusivamente dalle 9.30 alle 16.30 in caso di necessità. Termine previsto: 5 maggio.