Lavori sul ponte del Parco dei Cedri. Bologna: "Cantieri a fine novembre"

I lavori sul ponte al Parco dei Cedri non si sono ancora visti. E, con ogni probabilità, dovrebbero essere avviati solo a fine novembre. Dovevano partire in estate e finire ad agosto, eppure ad oggi nulla si è ancora mosso e la passerella resta recintata da entrambi i lati per questioni di sicurezza. Il legno è vetusto e va sostituito, come stabilito dai Comuni di Bologna e San Lazzaro, dato che il ponte si trova al confine tra i due territori. Il cantiere potrebbe scattare entro la fine dell’autunno, come segnala Samuela Quercioli (capogruppo a Palazzo d’Accursio per la lista ‘Bologna ci piace’), che lunedì scorso ha ricevuto risposta a un’interrogazione sul tema. Restano alcuni dubbi: in primis, Quercioli non è convinta delle motivazioni che hanno portato allo slittamento del cantiere.

"Il Comune di Bologna scrive che i lavori non sono stati ancora effettuati a causa dei ‘noti eventi meteorologici straordinari’ che si sono susseguiti dopo aprile (mese in cui è stata richiesta l’autorizzazione, ndr) e hanno comportato ‘uno slittamento dei tempi’ – sottolinea la consigliera –. Eppure l’alluvione è stata a maggio e in città mi sembra che i cantieri siano andati avanti quasi ogni giorno. Mi chiedo dunque perché per il ponte funzioni diversamente...".

Non solo, perché per Quercioli "sarebbe stato più facile svolgere i lavori d’estate, se il problema è il maltempo, piuttosto che a ridosso della stagione invernale – incalza ancora la consigliera di Bologna ci piace –. Quel cantiere doveva partire addirittura due anni fa: mi auguro che non sia un nuovo motivo per farlo slittare alla primavera del prossimo anno, a questo punto...".

La convenzione stipulata sul ponte prevedere che il Comune di Bologna si occupi del rifacimento della struttura. Spetterà a San Lazzaro prendersi cura della manutenzione. Ma da Palazzo d’Accursio spiegano come quella estiva fosse, in realtà, "un’ipotesi", e che l’autorizzazione chiesta ad Arpae per avere accesso all’alveo sia arrivata solo "la scorsa settimana": il prossimo passo sarà "lo spostamento dei sottoservizi Enel", mentre è plausibile che l’intervento parta a "fine novembre".

"Le dichiarazioni dell’assessore Borsari (con delega ai Lavori pubblici, ndr) ci avevano fatto ben sperare – conclude Quercioli –, ma non è stato così. Tantissimi cittadini utilizzano il ponte ogni giorno e chiedono quando tornerà in sesto".

Francesco Moroni