Lavori sul raccordo. Chiude il casello

Fine settimana di chiusura totale per il casello autostradale di Casalecchio a causa del cantiere di ammodernamento del sottovia autostradale di via del Lavoro che in questa fase prevede interventi sul piano stradale che si svolgeranno dalle 22 di venerdì alle 6 del mattino di lunedì 20 novembre. Si tratta della realizzazione di opere di impermeabilizzazione della soletta dell’impalcato e del completo rifacimento del manto stradale. Lavorazioni che per specifiche ragioni tecniche necessitano di essere svolte in assenza di traffico. Così Autostrade per l’Italia con l’obiettivo di limitare al minimo l’impatto sull’utenza, ha deciso di concentrare il cantiere in un solo fine settimana, caratterizzato da flussi di traffico ridotti rispetto alle giornate feriali.

Così, da venerdì sera a lunedì mattina il raccordo di Casalecchio sarà chiuso nelle due direzioni: sia verso la A1 Milano-Napoli che verso la A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza sarà chiuso anche il casello di Bologna Casalecchio, in entrata e in uscita in entrambe le direzioni. Nel comunicato si legge che "per garantire il rispetto dei tempi, è stato condiviso con la Prefettura e gli enti territoriali, un cronoprogramma che prevede l’esecuzione delle attività in contemporanea su entrambe le carreggiate, grazie all’impiego di circa 15 mezzi e di oltre 30 maestranze, organizzate su più turni per garantire lo svolgimento degli interventi senza interruzioni e il completamento di questa fase di lavorazioni nell’arco di 48 ore". La direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia ha previsto per l’intero periodo delle lavorazioni un potenziamento del servizio di assistenza alla viabilità con presidi integrativi che saranno presenti stabilmente nei pressi del cantiere, al fine di agevolare gli utenti verso le diverse destinazioni. Chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna dovrà uscire sulla A14 a Borgo Panigale. .