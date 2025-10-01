Lavori sul Ravone, l’auspicio di Lepore: "Interventi entro la fine del mandato"

Il primo cittadino Matteo Lepore accoglie positivamente il pronunciamento del Tribunale di Bologna che ha ribaltato il precedente parere che imponeva il deposito, da parte di Comune e Regione Emilia-Romagna, di una cauzione di 3milioni e 600mila euro a favore dei residenti per i danni eventualmente provocati dal torrente Ravone. E mentre il tribunale delle acque pubbliche di Firenze, indicato dai giudici come autorità competente in materia, studia le carte, il sindaco Lepore non perde tempo e annuncia la creazione di un piano stralcio per eseguire uno screening sulla vulnerabilità della città e della Val di Zena, concentrandosi soprattutto sullo stato di salute dei torrenti. "Noi continuiamo a lavorare con la Regione, con l’Autorità di bacino e con il commissario Fabrizio Curcio perché abbiamo chiesto un piano stralcio per far sì che si anticipi un progetto su Bologna capoluogo e sulla Val di Zena, con finanziamenti immediati proprio per intervenire a monte del Ravone e degli altri nostri torrenti", rivela il sindaco. Fino a oggi infatti sono stati risolti i problemi emergenziali delle alluvioni, ma non si sono ancora studiate le cause a monte di quanto accaduto.

"Per fare questo servono le risorse che il commissario ha messo a disposizione insieme al Governo", prosegue il sindaco. In particolare, continua Lepore, ad oggi gli enti locali hanno in mano uno studio realizzato dall’Autorità di bacino medio-padano relativo solo ai fiumi colpiti dalle due alluvioni recenti e non ai torrenti che sono invece considerati secondari dall’ente. "Noi abbiamo chiesto che invece i torrenti di Bologna ci fossero", ed è quindi partita così la richiesta di una pianificazione alla Regione. Richiedere pianificazioni di questo tipo ha tempi lunghi, circa un anno secondo la legge nazionale, ed è per questo che Lepore ha concordato con la Regione e il Commissario straordinario il piano stralcio, "che entro l’anno dica cosa si può fare e dove". Le risorse ci sono: "Il governo le ha stanziate, un miliardo su dieci anni", ma anche in questo caso i tempi di attesa "sono troppo lunghi". Ed è qui che entra in gioco il presidente della Regione, Michele de Pascale, che annuncia Lepore: "Si è preso l’impegno di anticipare con risorse regionali i primi 500 milioni". "A me piacerebbe che i primi espropri e interventi per le vasche di laminazione si potessero avviare entro questo mandato", conclude il sindaco.

Claudia Balbi