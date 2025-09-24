Lavori sulla Porrettana, assemblea con i cittadini

Ieri a Marzabotto si è svolta un’assemblea pubblica con l’assessora regionale ai Trasporti, Irene Priolo, e della sindaca Valentina Cuppi. Anas ha illustrato ai cittadini i lavori e la gestione della viabilità relativi al cantiere in partenza lunedì 29 settembre per la messa in sicurezza della Strada SS64 Porrettana in prossimità del ponte dell’Oggiola. "È un incontro che abbiamo deciso di organizzare insieme all’amministrazione comunale e ad Anas, soggetto attuatore che ha spiegato alla cittadinanza l’intervento – racconta Priolo –. Un intervento complesso che richiede anche l’interruzione a senso alternato della strada: i lavori partiranno lunedì prossimo, per cui era nostra intenzione informare il più possibile la cittadinanza in modo capillare. Questo incontro pubblico è stato preceduto dall’incontro con le associazioni di categoria, che hanno potuto apprezzare le decisioni che abbiamo assunto insieme a tutti gli enti territoriali. Ci sarà un cantiere per la messa in sicurezza della Strada SS64 Porrettana dalle frane di monte e che verrà diviso tecnicamente in due lotti: partirà lunedì prossimo e sarà della durata più o meno di tre mesi; successivamente ci sarà un’interruzione dei lavori per consentire le attività connesse al turismo del periodo invernale. Attorno alla settimana di Natale i lavori si interromperanno fino a fine di febbraio, quando riprenderanno, per poi terminare nei due mesi successivi. Una decisione assunta con la collaborazione di Anas, modificando gli orari in base alle richieste di tutti i portatori di interesse. Sarà infatti previsto che il traffico pesante superiore alle 26 tonnellate verrà interdetto in due fasce orarie, dalle 7 alle 10 e dalle 16.30 alle 19.30". "Volevamo coinvolgere la cittadinanza – spiega Cuppi – per far capire tutti gli sforzi che sono stati fatti per cercare di creare meno disagio possibile a chi utilizza la Porrettana ogni giorno".