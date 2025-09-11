Dalla Perla a Yoox
11 set 2025
FRANCESCO MORONI
Cronaca
  4. Lavori sulla Porrettana, via libera ai Tir

Lavori sulla Porrettana, via libera ai Tir

Dal summit in Prefettura sul cantiere di Lama di Reno filtra una soluzione per scongiurare il blocco totale dei mezzi pesanti

di Francesco MoroniUn cantiere il più contenuto possibile. E ancora: transito concesso ai mezzi pesanti, in modo da non bloccare la catena di approvvigionamenti e forniture dell’intera valle, e (forse) una pausa tra dicembre e febbraio per non intaccare troppo la stagione invernale, soprattutto verso il Corno alle Scale. Comuni, enti locali e associazioni di categoria sussurrano di "un incontro positivo e proficuo" in merito ai lavori sulla Porrettana che, da giorni, fanno discutere politici e cittadini. Dopo il vis a vis con i sindaci, il summit in Prefettura di ieri mattina ha coinvolto Anas, Città metropolitana, Regione, amministratori e associazioni: manca ancora la linea ufficiale, ma da quanto filtra il traffico dei mezzi pesanti non sarà deviato su stradine e agglomerati abitati e resterà garantito – con accorgimenti – durante la fase dei lavori. Lavori considerati da tutti gli attori come "inderogabili", ma su cui urgeva trovare un punto d’incontro e soluzioni condivise per arrivare a un compromesso, soprattutto per non stravolgere la viabilità della valle del Reno.

A parlare per ora è Giuseppe Argentieri, sindaco di Vergato: "Si cerca di trovare soluzioni alle criticità che necessariamente ci sono: i lavori sono indispensabili e necessariamente impattano sulla valle. Alternative purtroppo non ce ne sono: sarebbe impensabile e irresponsabile tenere in bilico una situazione precaria, anche perché questo non è solo un problema della Porrettana, ma investe tutta la valle e anche quella del Setta, che in certi orari e certe situazioni si troverà ad avere un traffico più intenso. Pensare a camion sulla provinciale che collega Vergato a Rioveggio è davvero difficile". "È emersa anche la possibilità di sospendere il cantiere e nel periodo peggiore, da dicembre a febbraio – continua Argentieri –. Ma la cosa importante è che ci sia consapevolezza su come queste non siano criticità solo per i comuni attraversati: Città metropolitana, Prefettura e Anas devono aiutarci".

Soddisfatta Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione, che tra i primi aveva sollevato i timori dei residenti e le preoccupazioni dei commercianti in merito a un possibile ‘blocco’ comportato dai lavori: "Esprimiamo soddisfazione per la scelta ottenuta, in particolare per la possibilità di transito dei mezzi pesanti: una disponibilità che avevamo già raccolto grazie al nostro intervento proattivo con Anas e che consentirà alle aziende dell’Appennino di proseguire le consegne delle proprie produzioni, senza compromettere l’attività lavorativa". Oggi, intanto, è previsto un nuovo incontro con le altre associazioni di categoria coinvolte, dopodiché arriverà la comunicazione di come si intende riorganizzare l’intervento.

