Lavori sulla Porrettana, via libera ai Tir

di Francesco MoroniUn cantiere il più contenuto possibile. E ancora: transito concesso ai mezzi pesanti, in modo da non bloccare la catena di approvvigionamenti e forniture dell’intera valle, e (forse) una pausa tra dicembre e febbraio per non intaccare troppo la stagione invernale, soprattutto verso il Corno alle Scale. Comuni, enti locali e associazioni di categoria sussurrano di "un incontro positivo e proficuo" in merito ai lavori sulla Porrettana che, da giorni, fanno discutere politici e cittadini. Dopo il vis a vis con i sindaci, il summit in Prefettura di ieri mattina ha coinvolto Anas, Città metropolitana, Regione, amministratori e associazioni: manca ancora la linea ufficiale, ma da quanto filtra il traffico dei mezzi pesanti non sarà deviato su stradine e agglomerati abitati e resterà garantito – con accorgimenti – durante la fase dei lavori. Lavori considerati da tutti gli attori come "inderogabili", ma su cui urgeva trovare un punto d’incontro e soluzioni condivise per arrivare a un compromesso, soprattutto per non stravolgere la viabilità della valle del Reno.

A parlare per ora è Giuseppe Argentieri, sindaco di Vergato: "Si cerca di trovare soluzioni alle criticità che necessariamente ci sono: i lavori sono indispensabili e necessariamente impattano sulla valle. Alternative purtroppo non ce ne sono: sarebbe impensabile e irresponsabile tenere in bilico una situazione precaria, anche perché questo non è solo un problema della Porrettana, ma investe tutta la valle e anche quella del Setta, che in certi orari e certe situazioni si troverà ad avere un traffico più intenso. Pensare a camion sulla provinciale che collega Vergato a Rioveggio è davvero difficile". "È emersa anche la possibilità di sospendere il cantiere e nel periodo peggiore, da dicembre a febbraio – continua Argentieri –. Ma la cosa importante è che ci sia consapevolezza su come queste non siano criticità solo per i comuni attraversati: Città metropolitana, Prefettura e Anas devono aiutarci".

Soddisfatta Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione, che tra i primi aveva sollevato i timori dei residenti e le preoccupazioni dei commercianti in merito a un possibile ‘blocco’ comportato dai lavori: "Esprimiamo soddisfazione per la scelta ottenuta, in particolare per la possibilità di transito dei mezzi pesanti: una disponibilità che avevamo già raccolto grazie al nostro intervento proattivo con Anas e che consentirà alle aziende dell’Appennino di proseguire le consegne delle proprie produzioni, senza compromettere l’attività lavorativa". Oggi, intanto, è previsto un nuovo incontro con le altre associazioni di categoria coinvolte, dopodiché arriverà la comunicazione di come si intende riorganizzare l’intervento.