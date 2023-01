Lavori sulla rete elettrica: possibili interruzioni e disagi

Un’interruzione temporanea dell’energia elettrica a Sant’Agata Bolognese è prevista per domani dalle ore 9 alle ore 15. L’intervento è necessario per effettuare lavori sugli impianti. Le vie interessate sono: via Costa 2, 2a, 2b, 2c, 21, via Modena 14, via don Fortuzzi da 3 a 5, 3a, via Pietrobuoni 61b, via Modena 27, 27a e via Borgo 18x. A comunicarlo nei giorni scorsi è stata la stessa azienda E distribuzione Enel, che ha provveduto ad affiggere alcuni volantini per avvisare i cittadini.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i residenti a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori si può inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice Pod.