Lavori sulla rete. Occhio al blackout

Blackout programmato a Sala Bolgonese. Lunedì 15 gennaio sarà infatti staccata l’energia elettrica in alcune zone del territorio comunale. Ad avvisare i cittadini è la stessa amministrazione che, con anticipo, ha pubblicato la comunicazione sul sito del Comune: "E-distribuzione comunica che verrà interrotta l’energia elettrica sul territorio comunale per effettuare lavori sugli impianti. Questo avverrà lunedì 15 gennaio dalle ore 9 alle ore 16 e coinvolgerà i residenti di via Forlai e via Cimabue". Questi i civici delle abitazione coinvolte dall’interruzione: via Forlai da 7 a 11, 9a, 11a, da 10 a 18, da 22 a 28, 8a, 14a, 24a, 14/1p, 14/2p, 14/3p; via Cimabue 13, 1/3, 5/7, 9/11, da 2 a 10, 14, 14x.