Lavori sulla San Vitale Villanova paralizzata

È caos, dalle prime ore di giovedì, sulle strade di Villanova, la frazione di Castenaso, tra via Tosarelli e Cà dell’Orbo dove, soprattutto nelle ore di punta, si sono create code chilometriche. Questo perché, come informa Anas stessa, sono in corso lavori di ripavimentazione che proseguiranno fino ai primi di aprile.

"Si sta operando per la riasfaltatura della strada statale 253 San Vitale da parte di Anas – informa l’ente stesso –. In tutto il tratto della ss253, chiamato comunemente via Tosarelli, pertanto, sarà istituito un senso unico alternato, con la presenza del cantiere mobile di riasfaltatura. Di conseguenza, per evitare immissioni sulla strada provenienti da via Ca’ dell’Orbo, sarà chiuso anche il breve tratto di questa via compreso tra l’innesto con via Tosarelli e il passaggio a livello ferroviario. I lavori stradali, e le deviazioni alternative, saranno evidenziati con opportuni cartelli".

Inutile dire che, trattandosi di una zona di grande passaggio da e verso Bologna, molti residenti, ma soprattutto pendolari si sono lamentati per i ritardi nella circolazione soprattutto alla mattina e nel tardo pomeriggio. In molti, infatti, che forse non sapevano che sarebbero iniziati i lavori, hanno scritto sulle pagine Facebook della zona domandando ad altri utenti se ci fossero stati incidenti tali da causare rallentamenti e code così pesanti.

Ad alimentare ulteriormente i dubbi degli automobilisti il fatto che sulla pagina dello stesso Comune di Castenaso, nel post dedicato ai lavori di Anas, fosse stato specificato che sarebbero durati solo per la giornata di giovedì: "Giovedì 9 marzo, dalle ore 9 alle ore 15 circa, verrà eseguita la riasfaltatura della San Vitale".

z. p.