Lavori sulla Sp 36 ’Val di Zena’. Strada chiusa per 9 ore al giorno

Da oggi, martedì 9 settembre, la strada provinciale sp36 Val di Zena, nel territorio del Comune di Pianoro, sarà chiusa al transito dalle 8 alle 17 dal chilometro 14+400 al chilometro 15+980 per interventi definitivi di messa in sicurezza della strada dissestata dall’alluvione. A comunicarlo l’ente proprietario della strada, Città Metropolitana: "A inizio agosto era stato eseguito un intervento temporaneo, togliendo dal versante franato una parte che era a picco e posizionando sul lato a monte della strada dei new jersey per fermare eventuali piccoli residui che avrebbero ancora potuto cadere a valle. Ora sarà eseguito l’intervento definitivo di risagomatura del versante franato, che permetterà il ripristino totale del tratto di strada. Per permettere l’esecuzione di tali lavorazioni in piena sicurezza e nel minore tempo possibile è però necessario interrompere il traffico in entrambi i sensi di marcia, da oggi, martedì 9 settembre, a venerdì 12 settembre e da lunedì 15 settembre a mercoledì 17 settembre dalle 8 alle 17, a eccezione dei mezzi di soccorso".

Erano i primi di agosto, il 9 per l’esattezza, quando a seguito di una serie di lavori temporanei di messa in sicurezza di questo stesso tratto, Città Metropolitana aveva revocato l’ordinanza di chiusura della sp36. Grande era stata la soddisfazione per questa revoca della chiusura da parte di residenti e del Comitato locale. Città Metropolitana, però, fin da subito aveva specificato che la chiusura si era resa necessaria per permettere alcuni lavori temporanei, finiti i quali la chiusura era stata revocata.

L’ente, però, aveva anche già specificato che sarebbero stati necessari, nella frana in quel tratto, lavori definitivi: ed ecco che, dunque, da oggi inizieranno i cantieri. Si tratta di una parte della sp36, quella oggetto di questo cantiere, per cui da tempo il Comitato Val di Zena chiedeva interventi urgenti e definitivi. Si parla di un punto della provinciale che è pericoloso per tutti quelli che vi transitano proprio perché con una parete rocciosa franabile e un versante del tutto eroso dalle alluvioni passate.

Zoe Pederzini