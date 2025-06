Lavori sullo scolo del Dosolo. Ora la pianura è più protetta

Completati dalla Bonifica Renana, in tre mesi, i lavori di ripristino, automazione elettromeccanica e telecontrollo dell’importante manufatto idraulico che regola lo scarico delle acque del canale Dosolo, situato a monte dell’omonima cassa di espansione. "Siamo a Sala Bolognese, in un territorio idraulicamente fragile, anche a causa della subsidenza che lo caratterizza – spiega Giulia Bernagozzi, direttrice dei lavori –. È stato completamente rigenerato e innovato lo snodo idraulico che consente lo scarico dello scolo Dosolo nel Canale Collettore delle Acque Basse. Entrambi sono canali artificiali della Bonifica Renana che sgrondano 5.000 ettari di pianura, rientranti nei comuni di Sala Bolognese e Calderara. Quest’opera costituisce un importante strumento di regolazione idraulica, a supporto della cassa di espansione consortile, azionabile preventivamente in fase di piena".

Il manufatto era stato danneggiato durante i recenti fenomeni alluvionali: quindi, sono state collocate nuove paratoie in acciaio inox, dotate di meccanismi elettromeccanici di manovra telecontrollati e di un idrometro con sensore radar. Inoltre, si è inserito nel condotto idraulico di scarico un dissipatore del flusso per controllare la velocità di scarico dell’acqua, stante il notevole dislivello tra i due canali. Contestualmente sono state rifatte e adeguate le sponde dei canali collegati dal manufatto. Valentina Borghi, presidente del Consorzio, specifica che l’opera è "strategica per la prevenzione del rischio idraulico nell’area e ha comportato un investimento di 300mila euro. Si tratta del 56° intervento concluso dalla Bonifica dal giugno 2023 ad oggi, sulle 115 opere progettate per la completa rigenerazione del reticolo idraulico di bonifica".