Lavori terminati a Ripoli, via Santa Maria Maddalena di nuovo percorribile

Con l’esecuzione delle opere di pavimentazione in conglomerato bituminoso, sono terminati i lavori di definitiva messa in sicurezza del tratto di strada comunale Via Santa Maria Maddalena, a Ripoli, che ora è definitivamente percorribile senza interruzioni né restringimenti di carreggiata. La strada era franata a seguito degli eventi eccezionali del 2023. Per consentire il transito al traffico veicolare, fu eseguito un primo intervento in somma urgenza per un importo complessivo di 250mila euro interamente coperto dalle risorse messe a disposizione dal commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. "Per la frazione di Ripoli e per gli abitanti della zona questo collegamento è fondamentale – spiega il sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni (a sinistra) –. In questi mesi abbiamo affrontato le tante situazioni di criticità idrogeologica che interessano il nostro territorio".