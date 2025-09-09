Lavori del tram, oltre mille persone premiate dal Comune di Bologna. Il sindaco Lepore: “Stanno dando l’anima, li ringraziamo”

Bologna, 9 settembre 2025 – Sono oltre mille le persone, impegnate nella realizzazione del tram, premiate oggi dal Comune di Bologna, in una cerimonia che si è tenuta nel Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo.

Durante la serata, condotta da Filippo Solibello, fondatore di Caterpillar Radio Rai 2, il sindaco Matteo Lepore ha consegnato una medaglia agli operai e al personale impegnati nella realizzazione di un’opera strategica per il futuro della città.

Così con l’evento ‘L’impresa dei Mille’ la città ringrazia persone di 53 nazionalità diverse al lavoro in 38 cantieri attivi: il 38% proviene dall’Italia, l’11% dall’Albania, il 9% dall’Egitto, un 7% dall’India, un altro 7% dalla Romania, il 6% dal Marocco, il 5% dalla Tunisia e il 18% da altri paesi.

Gli operai rappresentano l’81% di tutto il personale, mentre l’11% svolge lavoro di staff e ufficio poi l’8% è addetto a opere tecnologiche e armamento.

Il Comune di Bologna ha premiato con una medaglia gli operai del tram

Lepore: “Stanno dando l’anima”

"Sono quasi 1.000, hanno già lavorato un milione e 800.000 ore, sette giorni su sette, in alcuni casi anche di notte. Sono di 53 nazionalità, persone venute nella nostra città per compiere un'impresa che è quella di realizzare 22 chilometri di tranvia in soli quattro anni", ha detto Lepore premiando i lavoratori.

"Stanno raggiungendo l'obiettivo, nella prossima estate – ha assicurato il sindaco – avremo completato i lavori finanziati dal Pnnr e quindi oggi li ringraziamo perché si sono innamorati nella nostra città, stanno dando l'anima per raggiungere il risultato e lo stanno facendo per Bologna insieme ai cittadini".

E se è innegabile che la città viva dei disagi, Lepore ha fatto notare che "1.000 operai sono davvero tanti, nessun'opera in Italia in questo momento ha un così alto numero di operai che lavorano in sicurezza e con la massima attenzione: sono tanti perché vogliamo finire presto. Il periodo medio per finire un'opera pubblica in Italia è di 16 anni, noi stiamo facendo due linee in quattro anni. Ci stiamo riuscendo, con sacrifici, tanta pazienza e con difficoltà ma ci stiamo riuscendo ed è merito non di un sindaco ma di tutta la comunità, che sta portando pazienza e sta sopportando i disagi e di queste 1.000 persone che stanno lavorando".

I lavori per il tram

La costruzione delle due nuove linee tranviarie terminerà entro il 2026, dotando il territorio di 22 chilometri di rete e 51 nuove fermate, per un investimento complessivo di circa 800 milioni di euro.

Ad oggi, sono 23 i cantieri attivi della Linea Rossa e 14 lotti già completati per 8,4 km di binari posati e 4,6 km di binari in corso di posizionamento. Per quanto riguarda la Linea Verde, i cantieri in corso sono attualmente 15.

Dall’avvio dei cantieri a maggio 2023 fino ad agosto 2025, sono quasi 1,8 milioni le ore lavorate in cantiere.