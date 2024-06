Lavori in via Massarenti a Bologna, al via il 10 giugno: come cambia la viabilità

Bologna, 5 giugno 2024 – Via Massarenti cambia volto. Lunedì 10 giugno prendono il via i lavori di manutenzione nel tratto che si estende dai viali di circonvallazione (dove c’è Porta San Vitale) fino a via Zaccherini Alvisi (la prima traversa proprio di fronte all’ospedale San Orsola). Le operazioni riguarderanno sia la strada che i marciapiedi laterali e avranno una durata stimata di circa 3 mesi. La fine del cantiere è ipotizzata per i primi di settembre. Modifiche alla viabilità dunque che si aggiungono alla riaccensione della telecamera in via Farini e al nuovo autovelox su viale Lenin.

Chiude la corsia preferenziale

I lavori in questione comportano la chiusura della corsia preferenziale di via Massarenti, nel tratto preso in considerazione. Il traffico dei mezzi privati, al tempo stesso, non subisce alcuna modifica.

Per quanto concerne i mezzi pubblici, invece, la linea 14 di Tper viene deviata su viale Filopanti con conseguente svolta a destra su via Malaguti, per poi proseguire su via Zaccherini Alvisi e rientrare infine su via Massarenti.

Lunedì 10 giugno partono i lavori di manutenzione di un tratto di via Massarenti

Modifiche alla circolazione

È stato ritenuto opportuno istituire un senso unico di circolazione con direzione da via Zaccherini Alvisi fino a porta San Vitale, con lo scopo di limitare i disagi per la circolazione.

Dal 10 giugno fino al 19 luglio 2024 entrano in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

– da piazza di porta San Vitale fino a via Zaccherini Alvisi: chiusura della corsia riservata al trasporto pubblico;

– senso unico di circolazione in via Massarenti da via Zaccherini Alvisi fino a piazza di porta San Vitale, con conseguente senso vietato nella direzione opposta;

– da viale Ercolani: ai veicoli provenienti da sud è consentito solo di proseguire dritto o a sinistra;

– da viale Filopanti: ai veicoli provenienti da nord è consentito solo di proseguire dritto o a destra;

– via Malaguti: arretramento della striscia d’arresto di circa 5 metri all’intersezione con viale Filopanti.