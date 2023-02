"Lavoriamo nelle classi ormai da molto tempo per promuove la cultura del rispetto"

Abbiamo intervistato Alex Mosconi, mediatore del progetto ’Una bella differenza’.

Quando è nato il progetto?

"Cinque anni fa. Io ho iniziato a lavorare nelle scuole 11 anni fa e ho iniziato a progettare questo laboratorio 67 anni fa".

Quante classi sono coinvolte?

"Sono coinvolte 14 classi, distribuite in 4 scuole".

Da chi è stata scelta la bibliografia?

"Da Sara De Giovanni e da me, in base ai libri e graphic novel più premiati su alcune tematiche".

Che cosa si può migliorare?

"Facendo conoscere la cultura del rispetto delle differenze a tutta la comunità educante".

Come è entrato nel progetto? "Lavorando come formatore per progetti scolastici guidati dal Cassero Lgbti Center, ho conosciuto Sara e abbiamo cominciato a collaborare condividendo la stessa passione per libri e fumetti".

Le attività proposte sono uguali per tutti?

"La maggior parte delle attività sono simili, ma vengono adattate in base a come la classe reagisce".

Ci sono mai state critiche da parte delle famiglie?

"Avendo un focus sulla promozione della lettura, il progetto riceve il sostegno delle Pari Opportunità del Comune e non abbiamo mai ricevuto critiche".

Quali film e serie tv ci consiglia?

"Io consiglio Heartstopper, Il Principe dei draghi, Kipo, Hilda".

Qual è il suo libro preferito tra la bibliografia?

"Il Principe e la Sarta, una graphic novel. Per le superiori La generazione e La mia casa sul mare celeste".