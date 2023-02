Lavoro a maglia, la nuova moda Ecco tutti i segreti del knitting

di Paolo Rosato

Se le sferruzzatrici e gli sferruzzatori del mondo di tutte le età si uniscono, tremano i ferri da maglia a ogni latitudine e nei vicoli di Bologna. Che è diventata l’epicentro di movimento prima carsico, oggi dilagante sui social e nei passaparola. Una buona pratica che poi butta a mare la distanza social e diventa incontro, laboratorio, fumetto, acquisto. Sara Menetti e Giulia Boari, nell’ordine fumettista e imprenditrice del knitting, il lavoro a maglia che oggi grazie al web unisce dal Manzanarre al Reno come un tutorial per fare le melanzane alla parmigiana.

Bolognesi, Sara e Giulia – protagoniste del podcast di oggi de ‘Il Resto di Bologna’ – si sono trovate non troppo per caso. Ma c’erano le macerie del primo lockdown. "Io lavoravo già a maglia, con la pandemia ho avuto l’idea di lanciare dei tutorial su Instagram – spiega Menetti, che per Feltrinelli oltre a ‘Knit! Knit! Knit!” ha illustrato e scritto il ‘Pregnancy Comic Journal’, diario a fumetti della sua gravidanza che a marzo uscirà anche in Francia –. Il bel seguito c’è stato, e un giorno mi trovo il messaggio di Giulia sui social: ‘Perché non facciamo qualcosa insieme?’. Io lei l’avevo vista sul web che aveva creato ‘Wool Done’, il suo shop dedicato al lavoro a maglia. E così abbiamo iniziato a collaborare".

‘Knit! Knit! Knit!’ è uscito a novembre del 2021. A presentarlo con Sara in biblioteche e negozi è andata anche Giulia. "Abbiamo viaggiato per tutta la città metropolitana di Bologna, ma ci piacerebbe andare presto anche a Roma e Trento – spiega Boari –. Non è una cosa che si è fermata, ma che va avanti". Il fumetto è il primo a tema in Italia. "Nel libro – continua Menetti – ci sono anche dei QR Code che se inquadrati rimandano a video di Giulia con istruzioni per lavorazioni più complesse".

Un multiverso del lavoro a maglia. "Qui nello shop di via Mirasole 33 accogliamo persone e clienti, di mattina imballiamo e spediamo pacchi, facciamo ritrovi mensili aperitivo – spiega Boari –. Ogni ultimo giovedì del mese c’è il ritrovo mensile, gratuito e aperto a tutti".

Giulia preferiva lavorare a maglia il sabato pomeriggio, al liceo, "piuttosto che fare le vasche in centro. Poi ho proseguito e mi sono detta: basta sciarpe che regalo a tutti, faccio un maglione. Poi fiere internazionali, workshop e ha iniziato a prendere piede come un vero e proprio lavoro. Faticoso, tra negozio fisico, sito e negozio online".

Infine un evento che a Bologna si preannuncia molto seguito. "Mi piacerebbe realizzare qui un festival itinerante del lavoro a maglia. Sarà il terzo weekend di maggio, Sara mi aiuterà graficamente – conclude Giulia – e così riuniremo in un weekend tutti gli appassionati del knitting, da tutta Italia".