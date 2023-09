Lavoro, ambiente, passato e corsa allo spazio: il futuro da scegliere

Di fronte a cambiamento climatico, guerre, crisi energetica, trasformazioni del lavoro, effetti delle nuove tecnologie l’idea stessa di sviluppo è da considerarsi superata? Questa domanda con varie diramazioni guida ’Dialoghi di Pandora Rivista’, il festival in onda da lunedì al 15 ottobre in 10 luoghi della città, proposto dal periodico quadrimestrale (cartaceo e digitale) ma anche rete di giovani diffusa in tutta Italia, con la convinzione che sia necessario ripensare lo spazio pubblico, le forme della cultura e la partecipazione. Quattordici giorni con 39 tra incontri, dibattiti e lezioni a ingresso libero, seguendo il tema ’Quale sviluppo? Scegliere l’orizzonte’ in compagnia di oltre 120 protagonisti e protagoniste. Giuliano Amato, Guido Barbujani, Massimo Cacciari, Mario Cifiello, Francesca Coin, Francesco Costa, Samantha Cristoforetti, Marco Damilano, Marta Dassù, Ilvo Diamanti, Ivano Dionigi, Gian Luca Galletti, Simone Gamberini, Enrico Giovannini, Paolo Pombeni, Lina Palmerini, Angelo Panebianco, Lorenzo Pregliasco, Francesca Mannocchi, Cecilia Sala sono solo alcuni ospiti che, a partire dai concetti di sviluppo, progresso e modernità, indagheranno le molteplici questioni che un ripensamento dell’idea di sviluppo porta con sé oggi. Lunedì 2 ottobre alle 17,30 anteprima all’Archiginnasio con ’Le grandi dimissioni’, che prende spunto dal libro ’Le grandi dimissioni. Il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita’ di Francesca Coin, in dialogo con Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino. Alle 21 in Salaborsa ’Democrazie preoccupate’ con Palmerini, Panebianco, Pasquino e Pombeni. Il 3 ottobre lectio di Alessandro Vanoli all’Archiginnasio e il 5 ottobre inaugurazione ufficiale con ’Navigare in acque burrascose: gli scenari globali e lo sviluppo dell’Italia’ con Pier Carlo Padoan, Marcella Panucci, Lapo Pistelli, Salvatore Rossi e Pierluigi Stefanini alle 17 all’Oratorio San Filippo Neri. Ma questi sono solo i primi appuntamenti di un calendario affollato e pieno di spunti.

b. c.