Lavoro Bologna: alla Marelli premi per i dipendenti. Poi lo stop a 400 licenziamenti

Marelli passa al Contratto collettivo nazionale

Crevalcore (Bologna), 23 marzo 2023 – Aumenti medi in busta paga del 6,5% da aprile ai lavoratori di Marelli, realtà dell’automotive con stabilimenti a Bologna e Crevalcore. Lo fanno sapere le segreterie nazionali di Fim, Fiom Uilm, Fismic, UglM e AqcfR precisando di aver firmato l’accordo di armonizzazione per il passaggio di Marelli dal Ccsl (Contratto collettivo specifico di lavoro) al Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro).

Gli aumenti in busta paga

Gli aumenti del 6,5% della paga base valgono 110,95 euro per la categoria A1, 119,07 euro per A2 e 146,13 per A3, più 320 euro una tantum ad aprile e 200 euro una tantum a luglio. "Quando ci sarà il definitivo passaggio al Ccnl con l’entrata in vigore della relativa paga base, prevedibilmente più bassa, il differenziale sarà inserito nell’Elemento specifico Marelli", precisano le sigle. Con il passaggio al Ccnl "saranno inoltre riconosciuti 200 euro annui sotto forma di welfare aziendale".

Licenziamenti scongiurati

A Marelli, oltre agli aumenti contrattuali in linea con quelli di Stellantis, sono stati scongiurati i licenziamenti "per i lavoratori così detti indiretti di produzione, per cui era stato proclamato un esubero di 400 persone". Lo spiega Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto, al termine della sessione di trattativa di tre giorni tenutasi a Roma con la proprietà giapponese di Calsonic Kansei.

Conferma smart working

"L’accordo – precisa Ficco – esclude i licenziamenti coatti e prevede uscite subordinate all’accettazione individuale, con incentivi che arrivano per gli ultra 55enni fino a 36 mensilità più 30mila euro". In vista del futuro contratto integrativo Marelli, il leader Uilm mette le mani avanti promettendo la "conferma dello smart working anche nella fase post emergenziale e l’incremento delle indennità per i turni disagevoli. Siamo però consapevoli che una volta concluso il confronto contrattuale, si aprirà a giugno quello ancor più complesso sulle prospettive industriali. Chiederemo di rafforzare la sinergia fra gli stabilimenti in sofferenza e quelli in espansione".