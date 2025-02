Lavoro di qualità, nuova partnership per lo spazio Boom

Nuovo ‘gemellaggio’ per Boom, lo spazio di apprendimento e innovazione che Crif ha realizzato a Osteria Grande. Il knowledge e innovation hub ha stretto un accordo con Great Place To Work Italia, società di ricerca e consulenza organizzativa, volto a ridefinire gli standard delle risorse umane con un nuovo programma formativo, mirato a promuovere una cultura aziendale sostenibile, inclusiva e innovativa. La collaborazione risponderà alle esigenze più recenti delle organizzazioni, focalizzandosi su diversità e inclusione, sostenibilità e fattori esg, e sull’uso dell’intelligenza artificiale, trasformando questi aspetti in una leva per sviluppare strategie basate sui dati.

Il programma formativo figlio della neo-sodalizio permetterà di fornire alle aziende uno strumento per tradurre i feedback dei dipendenti in comportamenti manageriali che potenzino il benessere dei collaboratori e la competitività. Come spiega Loretta Chiusoli, group chief hr and organization officer e managing director di Boom, l’intenzione è "offrire alle aziende un supporto concreto nella costruzione di una cultura aziendale che si evolva in sintonia con le sfide moderne".

c. b.