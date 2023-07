Lavoro e legalità Come evitare i rischi

Lavoro e legalità: si è tenuto al Parco La Torretta di Molinella, l’evento "Forum Lavoro e Legalità" promosso, nel quadro delle attività culturali dalla Fondazione Giuseppe Massarenti e Anselmo Martoni Ets. Sono intervenuti sul tema il capitano Otello Scolastico, a capo della Compagnia carabinieri di Molinella, il luogotenente della Guardia di Finanza di Molinella, il segretario delle Organizzazioni Operaie Autonome di Molinella aderenti all’Unione Italiana del Lavoro Enea Giacomello, ed il presidente della Fondazione Massarenti e Martoni Ets Fabrizio Rovatti.

Gli interventi dei relatori si sono focalizzati sulla legalità nei luoghi di lavoro dal punto di vista contrattuale e salariale, sui rischi legati alle infiltrazioni da parte della criminalità organizzata in aziende in difficoltà e appalti, su lavoro nero e reddito di cittadinanza e su come il tessuto sociale può contribuire per evitare ognuna di queste situazioni.