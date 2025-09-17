“Troveremo lavoro a tuo figlio in Italia”: la sequestrano e la rapinano di 8mila euro

Bologna, 17 settembre 2025 – L’hanno attirata con la scusa di trovare un lavoro regolare in Italia per suo figlio, chiedendole in cambio 8mila euro. Una truffa, che però la vittima ha scoperto solo in auto con i due uomini, due egiziani di 51 e 27 anni, che dopo averla picchiata e colpita con lo spray urticante, l’hanno rapinata del denaro.

I due stranieri sono stati rintracciati al termine di una rapida indagine dai poliziotti della Squadra Mobile (video), che li hanno arrestati l’altro giorno a Ravenna, dove sono domiciliati, per rapina aggravata, sequestro di persona e porto di oggetti atti ad offendere.

Cinque arresti da parte della Polizia di Stato in due distinte operazioni illustrate in conferenza stampa in Questura. Sullo sfondo i frame dei video con le rapine di collane in via Indipendenza

Tutto è iniziato lo scorso 10 agosto in stazione, dove la vittima, una signora marocchina di 57 anni regolare e residente a Milano, aveva preso appuntamento con i due, che si erano spacciati per intermediari e le avevano prospettato la possibilità di trovare un lavoro in Italia per il figlio, così da farlo arrivare in maniera regolare dal Marocco. La vittima, stando a quanto raccontato ai poliziotti in denuncia, aveva già consegnato agli inizi d’agosto 1000 euro ai due. Il 10 si erano incontrati di nuovo per saldare il conto. I problemi sono iniziati quando la signora ha iniziato a chiedere delle garanzie ai due, sospettando che qualcosa non andasse.

È stata fatta salire in macchina con la scusa di raggiungere il posto dove avrebbero dovuto firmare l’accordo. In realtà si è presto resa conto che la stavano portando in giro a vuoto e quando ha tentato di scendere dalla macchina l’hanno chiusa dentro, spruzzandole in faccia lo spray urticante. La vittima è stata poi portata in via di Roncrio, una zona sui colli isolata, dove la coppia di malviventi l’ha aggredita fisicamente, prendendola per il collo, per convincerla a consegnare loro il denaro che tenevano nascosto addosso, circa 7.500 euro. Una volta ottenuto quello che volevano, i due rapinatori hanno buttato la donna fuori dalla macchina e se ne sono andati. Lei a quel punto ha chiesto aiuto: grazie alla dettagliata descrizione dei fatti, confermata dalla visione delle telecamere, i due sono stati identificati e, al termine dell’indagine coordinata dal pm Tommaso Pierini, arrestati e condotti in carcere. La vittima, accompagnata in ospedale, aveva riportato cinque giorni di prognosi.

Altri tre arresti per altrettante rapine

Sempre in ambito di rapine, la quarta sezione della Squadra Mobile ha arrestato anche tre marocchini ritenuti autori di almeno tre rapine e un furto con strappo consumati tutti in via Indipendenza, avvenuti il 22 e 23 agosto scorsi. I poliziotti avevano già arrestato in flagranza due di loro, mentre un terzo, il più giovane, era riuscito a scappare. A seguito della visione delle telecamere, che hanno dimostrato un identico modus operandi, sono riusciti a rintracciare anche il terzo complice che intanto era finito in carcere a Reggio Emilia. La tecnica era rodata: i tre avvicinavano la vittima, distraendola con balletti o fingendo di attaccare lite, e poi la colpivano per strappare la collana d'oro che portava al collo. In questo modo, gli arrestati hanno tentato almeno una decina di colpi solo lo scorso 23 agosto, andandosene poi tranquillamente, senza destare troppi sospetti anche tra gli altri cittadini. Questa seconda indagine, coordinata dal pm Nicola Scalabrini, si è conclusa con la custodia cautelare in carcere dei tre.