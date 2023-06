Lavoro, la ricetta di Bulgarelli "È il momento di aumentare i salari"

di Chiara Caravelli

Cala la disoccupazione e aumentano i lavoratori occupati. L’indagine realizzata dall’Osservatorio Ires per la Cgil fotografa la situazione sotto le Due Torri, con la città che si dimostra, numeri alla mano, il motore dell’economia regionale. "Bologna non è l’Italia, per certi versi Bologna non è nemmeno l’Emilia-Romagna", così il segretario della Cgil, Michele Bulgarelli, nell’analizzare i dati sul lavoro nel capoluogo.

Bulgarelli, di che numeri parliamo?

"I tassi di disoccupazione sono calati negli anni (3,6% a livello metropolitano, 3,3% nel Comune capoluogo), con una contestuale crescita del tasso di occupazione che passa dal 69,9% al 71,6%, trainata in modo particolare dall’aumento dell’occupazione femminile. Questo è il momento giusto per aumentare i salari dei lavoratori, prendendo come modello quanto fatto alla Gd".

Si spieghi.

"Nelle scorse settimane è stata sottoscritta un’ipotesi di accordo che prevede un aumento retributivo mensile lordo uguale per tutti pari a 140 euro di cui 70 riconosciuti a partire da ottobre 2023, 35 nel 2025 e i restanti nel 2026. Non solo, aumenta anche il premio di risultato che va da 3.100 a 3.500 euro annui".

Nel rapporto viene analizzato anche il fenomeno delle dimissioni.

"Sì e Bologna crescono in modo significativo passando da una media di 33.700 nel quinquennio 2015-19 a 52.300 nel solo 2022. Ci troviamo dentro al fenomeno delle cosiddette ‘grandi dimissioni’, ma da inserire in un contesto territoriale caratterizzato dalla piena occupazione. Le motivazioni alla base delle dimissioni sono riferite, per il 78% dei casi, alla ricerca di un lavoro più qualificante e con una migliore retribuzione".

Nonostante i numeri siano positivi, rimangono forti disuguglianze tra uomini e donne.

"I dati sono drammatici: in media una lavoratrice (numeri del 2021) guadagna al giorno 29,5 euro in meno del suo collega maschio, una differenza minima tra gli apprendisti, ma che aumenta con il crescere della qualifica. Tra i dirigenti, ad esempio, si è passati dai 91 euro giornalieri di differenza nel 2018 ai 97,2 euro del 2021. Bologna, così, rischia di essere anche città delle diseguaglianze".