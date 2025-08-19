Lavoro, meno dimissioni volontarie in Romagna

Calano in Romagna, nel primo trimestre del 2025 le ’dimissioni volontarie’. È quanto emerge dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna - che copre le province di Forlì- Cesena e Rimini - si contano 6.109 cessazioni di rapporti di lavoro dovute a questa tipologia di dimissioni, che rappresentano il 23,3% delle cessazioni totali, con un calo del 6,7% rispetto ai primi tre mesi del 2024. La variazione risulta inferiore a quella regionale (-8,5%) e superiore al dato nazionale (-6,2%). Riguardo agli anni precedenti, il biennio 2021-2022 aveva visto crescere il fenomeno delle dimissioni volontarie con un +41,6% nel 2021 e del 12,8% nel 2022 mentre nel 2023 si è registrato un calo dello 0,6% e nel 2024 del 3,7% nel 2024. Nel primo trimestre 2025 le dimissioni volontarie, nell’area Romagna, hanno caratterizzato più il genere maschile di quello femminile (60,7% contro 39,3%), più gli italiani degli stranieri (nell’ordine, 70,5% e 29,5%).