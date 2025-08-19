Lavoro, meno dimissioni volontarie in Romagna

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
CronacaLavoro, meno dimissioni volontarie in Romagna
19 ago 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Calano in Romagna, nel primo trimestre del 2025 le ’dimissioni volontarie’. È quanto emerge dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna - che copre le province di Forlì- Cesena e Rimini - si contano 6.109 cessazioni di rapporti di lavoro dovute a questa tipologia di dimissioni, che rappresentano il 23,3% delle cessazioni totali, con un calo del 6,7% rispetto ai primi tre mesi del 2024. La variazione risulta inferiore a quella regionale (-8,5%) e superiore al dato nazionale (-6,2%). Riguardo agli anni precedenti, il biennio 2021-2022 aveva visto crescere il fenomeno delle dimissioni volontarie con un +41,6% nel 2021 e del 12,8% nel 2022 mentre nel 2023 si è registrato un calo dello 0,6% e nel 2024 del 3,7% nel 2024. Nel primo trimestre 2025 le dimissioni volontarie, nell’area Romagna, hanno caratterizzato più il genere maschile di quello femminile (60,7% contro 39,3%), più gli italiani degli stranieri (nell’ordine, 70,5% e 29,5%).

