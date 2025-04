Lavoro minorile, l’allarme di Unicef

L’articolo 32 della Costituzione vieta il lavoro minorile in tutto il Paese. Tuttavia, in Italia, secondo l’Unicef, 336mila minorenni tra i 7 e i 15 anni hanno avuto esperienze di lavoro.

Il lavoro minorile è una piaga mondiale, spesso è causato da condizioni di estrema povertà, mancanza di possibilità di istruzione e situazioni politiche in cui i diritti dei bambini non vengono rispettati in alcun modo possibile.

La giornata mondiale contro il lavoro minorile, istituita nel 2002, è fissata nel 12 giugno di ogni anno. In alcune parti del mondo, questo problema è ancora molto diffuso: in determinati Paesi, ad esempio l’India, la costituzione vieta l’impiego di bambini minori di 14 anni, mentre in altri, come il Perù, non esiste nessun divieto.

Anche se queste forme di sfruttamento ci sembrano lontane dalla nostra realtà, possiamo tutti contribuire a eliminarle, non acquistando da aziende che sfruttano i minori.

Alunni delle classi 2A e 2B: Andrea Azzaroni, Guglielmo Arebi, Morgan Cavara, Lorenzo Colomba, Denis Gherghina, Clara Grilli, Greis Kolaj, Cecilia Mastropietro, Asia Morini, Gioia Pitocco, Yassine Sabri, Ariel Scanabissi, Noemi Schiavo, Cristina Siby, Davyd Vilkhovetskyi