Lavoro nero, controlli in centro

La malamovida e le sue conseguenze al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine. Sul fronte lavoro, tra giugno e luglio la Guardia di Finanza, in 200 verifiche, ha accertato 100 casi di stipendi irregolari, ma anche l’impiego di 11 lavoratori in nero. Violazioni riscontrate in bar, pizzerie e ristoranti e in attività di commercio ambulante e minimarket, tutti in centro. Chi faceva lavorare in nero i suoi addetti è stato segnalato alla Direzione provinciale del lavoro. In sei casi poi è stata avanzata proposta di chiusura, perché la presenza di personale irregolare superava del 10% quella dei regolari.