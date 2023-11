Lavoro nero e assenza dei cartelli obbligatori, pubblico esercizio multato di 9500 euro

Mordano (Bologna), 14 novembre 2023 - Ha impiegato in nero due lavoratori e nel suo locale non era esposta la dovuta cartellonistica, come quella relativa al divieto di fumo. Per questo il responsabile di un esercizio commerciale ha ricevuto una multa di 9500 euro.

Il tutto è accaduto la notte di domenica 12 novembre durante i controlli sul territorio dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Imola con la Stazione di Mordano, unitamente al Nucleo ispettorato del lavoro carabinieri di Bologna e alla polizia locale del circondario imolese. Durante le operazioni, è finito nei guai un quarantaquattrenne già noto alle forze dell’ordine, responsabile di un esercizio pubblico, per aver tralasciato alcune normative vigenti, aver impiegato senza un regolare contratto di lavoro due persone, di 19 e 28 anni, di origine straniera e per aver commesso ulteriori inosservanze tra cui l’assenza di cartellonistica come quella relativa al divieto di fumo, alla mancanza delle uscite di sicurezza e degli estintori.

Il responsabile del pubblico esercizio è stato multato di 9500 euro e gli è anche stato notificato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Al termine dei controlli sul territorio i carabinieri hanno controllato complessivamente 42 persone di cui 35 stranieri e 5 veicoli, uno dei quali è stato sottoposto al sequestro amministrativo poiché risultato privo di copertura assicurativa obbligatoria.